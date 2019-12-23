موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز

يستضيف ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر مباراة قوية اليوم تجمع بين أولاد العم عندما يحل النادي الإسماعيلي ضيف على يره المقاولون العرب فى مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي



يحل فريق الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي



يسعي المقاولون العرب تحت قيادة عماد النجاس فى الإستمرار فى النتائج الإيجابية والفوز بينما يسعي الإسماعيلي فى تحقيق الفوز بعد الخسارة اللقاء الاخير أمام فريق الأهلي، وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.