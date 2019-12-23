Advertisements
موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر مباراة قوية اليوم تجمع بين أولاد العم عندما يحل النادي الإسماعيلي ضيف على يره المقاولون العرب فى مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يحل فريق الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يسعي المقاولون العرب تحت قيادة عماد النجاس فى الإستمرار فى النتائج الإيجابية والفوز بينما يسعي الإسماعيلي فى تحقيق الفوز بعد الخسارة اللقاء الاخير أمام فريق الأهلي، وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
الأهلي 21 نقطة
الاتحاد السكندري 20 نقطة
المقاولون العرب 19 نقطة
الزمالك 14 نقطة
سموحة 14 نقطة
الإنتاج الحربي 14 نقطة
بيراميدز 13 نقطة
إنبي 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
حرس الحدود 10 نقاط
الجونة 10 نقاط
طنطا 9 نقاط
المصري 8 نقاط
مصر المقاصة 8 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
وادى دجلة 6 نقاط
أسوان 5 نقاط
موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يحل فريق الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يسعي المقاولون العرب تحت قيادة عماد النجاس فى الإستمرار فى النتائج الإيجابية والفوز بينما يسعي الإسماعيلي فى تحقيق الفوز بعد الخسارة اللقاء الاخير أمام فريق الأهلي، وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
الأهلي 21 نقطة
الاتحاد السكندري 20 نقطة
المقاولون العرب 19 نقطة
الزمالك 14 نقطة
سموحة 14 نقطة
الإنتاج الحربي 14 نقطة
بيراميدز 13 نقطة
إنبي 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
حرس الحدود 10 نقاط
الجونة 10 نقاط
طنطا 9 نقاط
المصري 8 نقاط
مصر المقاصة 8 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
وادى دجلة 6 نقاط
أسوان 5 نقاط
Advertisements