أمطار ورياح مثيرة للرمال.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الإثنين

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بيانًا حول طقس الاثنين، وتضمن أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وستصل درجة البرودة إلى حد الصقيع في وسط سيناء، وسيكون الطقس دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلًا.



وأضاف البيان، أن السحب المتوسطة والمنخفضة ستظهر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار غربا في نهاية الفترة، وأغلب الرياح جنوبية غربية تنشط على السواحل الغربية والمناطق الداخلية تكون مثيرة للرمال والأتربة، وستقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة11-20

الاسكندرية14-20

بورسعيد16-21

رفح9-20

كاترين2-20

أسوان8-24

حلايب 20-25

