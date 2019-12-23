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الجيش الليبي يفضح مخطط أردوغان للسيطرة على البلاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
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اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إنهم يعلمون جيدا أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هى الحفاظ على تمركزات الإخوان، وجعل ليبيا كنقطة تمركز للإخوان بعد أن خسروا مصر وعدة دول أخرى.

وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ليبيا غنية بالنفط والغاز، ومن ثم فإذا سيطروا على ليبيا، فإن أردوغان سيستطيع تحقيق أحلامه في عودة الخلافة العثمانية، وسيمكن الإخوان من الانطلاق نحو المنطقة الإقليمية.

وأكد أن الجيش الليبي يتكون من جديد على يد المشير حفتر، كاشفا أن قوام الجيش الليبي الآن بعد استنهاض الهمم وصل إلى 85 ألف مقاتل، ويوجد 9 مراكز تدريب تعمل على تدريب الأفراد.
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب اللواء أحمد المسماري الإخوان أخبار مصر

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