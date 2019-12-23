بحضن ورسالة رومانسية.. كندة علوش تهنئ زوجها عمرو يوسف في عيد ميلاده









وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي، وكل سنة وإنت محقق كل اللي بتحلم بيه".



يُشار أنَّ آخر أفلام الفنان عمرو يوسف السينمائية، مشاركته في فيلم "ولاد رزق٢ "، والفيلم تم عرضه بالسينمات في عيد الأضحى الماضي،وهو بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد داوود، عمرو يوسف، إخراج طارق العريان.



الجدير بالذكر أنَّ الفنانة كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في عام 2017 وابتعدت عن الساحة الفنية منذ زواجها.









وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة إلى زوجها الفنان عمرو يوسف تهنئه فيها بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من صور جديدة لها، ظهرت خلالها وهي مُحتضنة زوجها الفنان عمرو يوسف.