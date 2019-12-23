موعد مباراة ريال مدريد المقبلة| مواعيد مباريات ريال مدريد





تعثر فريق ريال مدريد الإسباني، أمام أتليلتك بلباو، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي، في إطار مباربات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني .





ولم يستطع فريق ريال مدريد من هز شباك أتليتك بلباو العنيد، الذي ظل صامدا طوال المباراة.





موعد مباراة ريال مدريد المقبلة



ويلتقي فربق ريال مدريد نظيره خيتافي، يوم 4 يناير المقبل، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد العودة من فترة التوقف، وتذاع المباراة على قناة bein sports الناقل الحصري لمباربات الاتحاد الإسباني.





ومن المقرر أن يتم إيقاف جميع المسابقات الأوروبية، لمدة أسبوعين بمناسبة أعياد "الكريسماس".





وكان قد تعادل فريق ريال مدريد في المباراة الماضية أمام برشلونة، بنتيجة سلبية، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، التي جمعت بينهما على ستاد كامب نو معقل البلاوجرانا.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني



وافتقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني ، بعد تعادل اليوم أمام خيتافي بدون أهداف، حيث كان يتقاسم الصدارة مع برشلونة ، الذي انفرد بصدارة الدوري الإسباني، بعد تعادل الملكي اليوم.





تعادل ريال مدريد اليوم، هو السابع للملكي هذا الموسم، حيث يعد من أكبر الفرق تعادلا في بطولة الدوري الإسباني حتى الآن .





وخاض ريال مدريد 18 مباراة هذا الموسم ، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة أمام ريال مايوركا، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني.





في المقابل يقدم فريق خيتافي موسما جيدا، حيث يقدم مباريات مميزة في بطولة الدوري الإسباني، إذ خاض 18 مباراة هو الاخر فاز في 8 وتعادل في وخسر في 4 مباريات.