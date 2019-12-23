ممثل شهير يكشف لأول مرة سر رفضه المشاركة في بطولة فيلم "كباريه"

كشف الفنان الكويتي حسن داوود لأول مرة سر عدم مشاركته في فيلم كباريه، الذي حقق نجاجًا ضخمًا قبل سنوات، مضيفًا في البداية: شاركت في السينما المصرية بـ3 أفلام هي "عندليب الدقي"، و "على جنب يا أسطى"، و"كنغر حبنا"، وهي من أحب الأعمال إلى قلبي لأن السينما المصرية صناعة كبيرة جدا، وفعلا هي هووليود الشرق.





وأضاف في تصريحات صحفية: "كما تعاونت في هذه الأفلام مع نجوم كبار، وكانت تجربة جميلة على كافة المستويات، أنا راض تماما عن هذه التجارب سواء كان الدور كبيرا أو صغيرا، يكفي أن الجمهور المصري أحبني بعد هذه الأعمال.





وأشار إلى أنخ بالنسبة لفيلم كباريه فقد وجد الدور المعروض عليه غير مناسب، مؤكدًا: "لن أجازف بتقديم عمل غير مناسب لمجرد التواجد وحب السينما المصرية".



