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موعد مباراة الأهلي اليوم| موعد مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري| مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر ON SPORTS LIVE

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر لعام 2019، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 –

2020، في مواجهة دائمًا تتسم بالندية والاثارة والمتعة نظرًا لتواجد مجموعة مميزة من اللاعبين ضمن صفوف الفريقين بالإضافة للجماهيرية والشعبية الواسعة لهما.

موقف الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز:
يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من 7 مباريات حقق فيها الفوز جميعًا، وسجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري "وصافة" ترتيب المسابقة المحلية برصيد 20 نقطة من 9 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين وسجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين:
تقام مباراة الأهلي AL-AHLY والاتحاد السكندري ITTHAD اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وفلسطين والاردن، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المغرب وتونس، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

ويسعي السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي لمواصلة انتصاراته مع المارد الأحمر وقيادته لتحقيق الفوز الثامن على التوالي بالدوري الممتاز، من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري العام، على الجانب الآخر يتطلع طلعت يوسف مدرب الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء التتش للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب، خاصة وأن الفريق يقدم عروضًا قوية هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري:
يمكن مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، على شاشة قناة (Nile Sport) وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة (ON Sport) وترددها على نايل سات 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة على قناة (TIME SPORT) وترددها 11449، كما ستنقل المباراة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.

كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أونلاين بجودة فائقة وبدون تقطيع، متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم على روابط تناسب جميع السرعات KORA STAR، كما ينقل الموقع بث مباشر لجميع مباريات الدوري الممتاز، وكذلك الدوريات الأوروبية وبطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا، وجميع الدوريات العربية والخليجية والبطولات الكبري.
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