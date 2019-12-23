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متحدث البرلمان يكشف موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
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متحدث البرلمان
متحدث البرلمان
كساب أحمد
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن إرادة البرلمان منصرفة لإصدار قانون الإدارة المحلية، نظرًا لأهمية هذا القانون، لافتًا إلى أن بعض النواب كان لديهم تحفظ على إصدار القانون دون إجراء تعديل على مشروع القانون، خاصة أن مناقشته حدثت منذ فترة طويلة

ولفت "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن النواب لم يرفضوا إصدار القانون، مشيرًا إلى ضرورة إعداد قانون لتنظيم الانتخابات المحلية، وقانون آخر للإدارة المحلية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد على حتمية مناقشة قانون الإدارة المحلية قبل نهاية شهر ديسمبر، لكي تكون هناك مجالس محلية تراقب الإدارة المحلية التي يتهمها البعض بالقصور والإهمال.
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