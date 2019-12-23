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تفاصيل احتجاز سفينة عليها أتراك قبالة السواحل الليبية (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن تصدي البحرية الليبية لسفينة عليها أتراك وكانت متجهة من الغرب إلى الشرق، ليست الحادثة الأولى من هذا النوع.

وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه بعد تفتيش الباخرة، والتأكد من برنامجها وخط سيرها، تبين أنها خرجت من مالطة وباتجاه الإسكندرية، وكانت تحمل دقيقا، ولكنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية.

وأوضح أن الطاقم بالكامل كان من الأتراك، منوها بأنه قد سبق وقبضوا جرفات صيد تقوم بتجريف الأسماك في المياه الإقليمية الليبية، مضيفا أن منطقة درنة لها حساسية خاصة حيث كانت إمارة إسلامية تتبع الظواهري في باكستان منذ 2011، ولكن الجيش الليبي حررهها.
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