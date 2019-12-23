نائبة تطلق النار من شرفة منزلها احتفالا بخطوبة نجلتها.. والبرلمان يرد (فيديو)

عقب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على قيام النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، بمشادة مع الإعلامي سيد علي، على خلفية انتقادها بسبب إطلاق نار من شرفة المنزل.



وقال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يعرف طبيعية الواقعة، ولكن على الجميع أن يعلم أن أي برلماني هو مواطن قبل أي شيء آخر، معقبًا: "رئيس الجمهورية مواطن، ورئيس مجلس النواب مواطن، معندناش مواطن بشرطة، فأعضاء مجلس النواب انتخبوا لكي يكونوا خدامًا للمواطن".



هذا وعلقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب،خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي سيد علي، على اطلاقها النار من شرفة منزلها، قائلة: "قمت باطلاق النار احتفالًا بخطوبة بنتي، واطلاق الخرطوش من بيتي أمر طبيعي، خاصة أن سلاحي مرخص".



وتابعت "إسماعيل"، أن الكثير من المواطنين وقت الثورة كانوا يطلقون النار من شرفة منازلهم، لنشر الامان والاطمئنان، معقبًة: "ضرب النار عندنا شيء طبيعي".



ودخلت في مشادة مع الإعلامي مقدم البرنامج سيد علي، قائلة: "انا نائبة في البرلمان المصري ولست مواطنة عادية، ويا ريت نوضح الكلام دا على الهواء، وقامت بإغلاق الهاتف".