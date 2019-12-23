Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائبة تطلق النار من شرفة منزلها احتفالا بخطوبة نجلتها.. والبرلمان يرد (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
Advertisements
نوسيلة إسماعيل
نوسيلة إسماعيل
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على قيام النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، بمشادة مع الإعلامي سيد علي، على خلفية انتقادها بسبب إطلاق نار من شرفة المنزل.

وقال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يعرف طبيعية الواقعة، ولكن على الجميع أن يعلم أن أي برلماني هو مواطن قبل أي شيء آخر، معقبًا: "رئيس الجمهورية مواطن، ورئيس مجلس النواب مواطن، معندناش مواطن بشرطة، فأعضاء مجلس النواب انتخبوا لكي يكونوا خدامًا للمواطن".

هذا وعلقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب،خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي سيد علي، على اطلاقها النار من شرفة منزلها، قائلة: "قمت باطلاق النار احتفالًا بخطوبة بنتي، واطلاق الخرطوش من بيتي أمر طبيعي، خاصة أن سلاحي مرخص".

وتابعت "إسماعيل"، أن الكثير من المواطنين وقت الثورة كانوا يطلقون النار من شرفة منازلهم، لنشر الامان والاطمئنان، معقبًة: "ضرب النار عندنا شيء طبيعي".

ودخلت في مشادة مع الإعلامي مقدم البرنامج سيد علي، قائلة: "انا نائبة في البرلمان المصري ولست مواطنة عادية، ويا ريت نوضح الكلام دا على الهواء، وقامت بإغلاق الهاتف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نوسيلة إسماعيل صلاح حسب الله البرلمان اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ ساعة و نصف

الأهلي يُنهي ملف تجديد عقود لاعبيه عقب مواجهة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ريال مدريد الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: موقف ساسي من الرحيل.. رصد مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ ساعتين

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

برلماني عن زيادة رسوم العبور بمنفذ السلوم: "خراب بيوت"

بسنت فهمي: دمج الاقتصاد الموازي في الرسمي سيغير كل مؤشرات الناتج المحلي للدولة

عميد حقوق القاهرة يُطالب بفتح مدة الرئاسة.. لهذا السبب

سياسي كردي: الاتفاق التركي الأمريكي يُشرعن لاحتلال شمال سوريا

مشادة بين برلمانية وإعلامي على الهواء تنتهي بإغلاق الهاتف

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status