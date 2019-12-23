Advertisements
ترتيب الدوري الإيطالي| يوفنتوس وإنتر ميلان في الصدارة.. وميلان يواصل التراجع ونابولي يعود للانتصارات
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
انتهت مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.
وشهد اليوم الأول من الجولة فوز أودينيزي على كالياري وواصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته بالفوز على جنوه وفاز سبال على لاتسيو. واختتمت منافسات الجولة اليوم بأربع مواجهات، أهمها فوز اتلانتا المثير على ميلان بخماسية نظيفة وفوز بولونيا على ليتشي وتعادل بارما مع بريشيا وفوز نابولي على ساسولو.
وشهد اليوم الأول من الجولة فوز أودينيزي على كالياري وواصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته بالفوز على جنوه وفاز سبال على لاتسيو. واختتمت منافسات الجولة اليوم بأربع مواجهات، أهمها فوز اتلانتا المثير على ميلان بخماسية نظيفة وفوز بولونيا على ليتشي وتعادل بارما مع بريشيا وفوز نابولي على ساسولو.
ويرصد الفجر الرياضي ترتيب الدور الإيطالي عقب نهاية اليوم من منافسات الكالتشيو في التقرير الآتي:-
1- إنتر ميلان 42 نقطة.
2- يوفنتوس 42 نقطة.
3- لاتسيو 36 نقطة من 16 مباراة.
4- روما 35 نقطة.
5- أتلانتا 31 نقطة.
6- كالياري 29 نقطة.
7- بارما 25 نقطة.
8- بولونيا 22 نقطة.
9- نابولي 21 نقطة من 16 مباراة.
10- تورينو 21 نقطة.
11- ميلان 21 نقطة.
12- ساسولو 19 نقطة من 16 مباراة.
13- هيلاس فيرونا 19 نقطة من 16 مباراة.
14- أودينيزي 18 نقطة.
15- فيورينتينا 17 نقطة.
16- ليتشي 15 نقطة.
17- سامبدوريا 15 نقطة.
18- بريشيا 14 نقطة.
19 - سبال 12 نقطة.
20 - جنوه 11 نقطة
1- إنتر ميلان 42 نقطة.
2- يوفنتوس 42 نقطة.
3- لاتسيو 36 نقطة من 16 مباراة.
4- روما 35 نقطة.
5- أتلانتا 31 نقطة.
6- كالياري 29 نقطة.
7- بارما 25 نقطة.
8- بولونيا 22 نقطة.
9- نابولي 21 نقطة من 16 مباراة.
10- تورينو 21 نقطة.
11- ميلان 21 نقطة.
12- ساسولو 19 نقطة من 16 مباراة.
13- هيلاس فيرونا 19 نقطة من 16 مباراة.
14- أودينيزي 18 نقطة.
15- فيورينتينا 17 نقطة.
16- ليتشي 15 نقطة.
17- سامبدوريا 15 نقطة.
18- بريشيا 14 نقطة.
19 - سبال 12 نقطة.
20 - جنوه 11 نقطة
Advertisements