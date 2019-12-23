ترتيب الدوري الإيطالي| يوفنتوس وإنتر ميلان في الصدارة.. وميلان يواصل التراجع ونابولي يعود للانتصارات

انتهت مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.



وشهد اليوم الأول من الجولة فوز أودينيزي على كالياري وواصل إ نتر ميلان سلسلة انتصاراته بالفوز على جنوه وفاز سبال على لاتسيو. واختتمت منافسات الجولة اليوم بأربع مواجهات، أهمها فوز اتلانتا المثير على ميلان بخماسية نظيفة وفوز بولونيا على ليتشي وتعادل بارما مع بريشيا وفوز نابولي على ساسولو.



