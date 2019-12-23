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ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يصوم عن التهديف وميسي يتصدر لائحة الهدافين
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعادل مخيب للآمال لنادي ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 0 / 0 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ستاد سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
بينما نجح نادي برسلونة في فوز كبير على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وأستمر اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مناجم نادي ريال مدريد في الصوم عن التهديف بينما تصدر النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي جاءت كالتالي :
ليونيل ميسي لاعب برشلونة 13 هدف.
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 12 هدف.
لويس سواريز لاعب برشلونة 10 أهداف.
ازيجيل افيلا لاعب اوساسونا 8 أهداف.
جيرلرد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف.
أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 8 أهداف.
لورين مورون لاعب ريال بيتيس 8 أهداف.
لوكاس بيريز لاعب ألافيس 8 أهداف.
ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف.
خوسيلو لاعب الافيس 7 أهداف.
أنطوان جريزمان لاعب برشلونة 7 أهداف.
اياجو اسباس لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف.
ميكيل اوارزيبال لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف.
ألفارو موراتا لاعب اتليتكو مدريد 7 أهداف.
كارل توكي إيكامبي لاعب فياريال 6 أهداف.
دانييال باريخو لاعب فالنسيا 6 أهداف.
جوميز لاعب فالنسيا 6 أهداف.
انتى بوديمير لاعب مايوركا 6 أهداف.
خواكين لاعب ريال بيتيس 6 أهداف.
روجر مارتى لاعب ليفانتى 6 أهداف.
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