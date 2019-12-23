ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يصوم عن التهديف وميسي يتصدر لائحة الهدافين









انتهت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعادل مخيب للآمال لنادي ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 0 / 0 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ستاد سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.





بينما نجح نادي برسلونة في فوز كبير على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وأستمر اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مناجم نادي ريال مدريد في الصوم عن التهديف بينما تصدر النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي جاءت كالتالي :