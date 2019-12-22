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ريال مدريد يتعثر أمام أتليتك بيلباو ويتوج برشلونة بطلا للشتاء في الدوري الإسباني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:59 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الاحد، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.


هجوم كاسح لريال مدريد.. وهدف ملغي لـ بلباو:

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب فريق ريال مدريد بحثا عن تسجيل هدف مبكر يُربك حسابات المنافس، في المقابل سيطر الحذر الواضح على أداء لاعبي بلباو في الدقائق الأولي من المباراة، وقام بتبادل الكرات في منطقة وسط الملعب لمحاولة السيطرة على مجريات اللعب.


وشهدت الدقيقة 12 هجمة خطيرة لريال مدريد عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور بعدما اخترق دفاعات بلباو وتمكن من مراوغة المدافع اينيجو مارتينيز وسدد كرة قوية تصدي لها الحارس.


نجح فريق ريال مدريد في فرض سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة بشكل كامل، وكاد يسجل هدفًا بالدقيقة 19 بعد تسديدة قوية من توني كروس ولكنها اصطدمت بالعارضة وابتعدت عن المرمي.


استمرت المحاولات الهجومية المكثفة من لاعبي ريال مدريد خلال الشوط الأول، وكاد الفرنسي كريم بنزيما يسجل الهدف الأول للملكي بالدقيقة 33 بعد خطأ فادح لدفاع أتليتك بلباو استغله بنزيما واستخلص الكرة وانفرد بالمرمي وراوغ الحارس وسدد الكرة بالشباك ولكن أنقذ المدافع اوناي نونيز مرماه باللحظات الأخيرة.


وشهدت الدقيقة 43 هدف ملغي لأتليتك بلباو بداعي التسلل على كينان كودرو، ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللقاء حتي أطلق الحكم صافرته بانتهاء الشوط الأول.


العارضة تنقذ أتليتك بلباو من الخسارة أمام ريال مدريد:

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة في دقائقها الأولي بعكس الشوط الأول، وحاول لاعبي ريال مدريد تبادل التمريرات في وسط الملعب لمحاولة الاستحواذ والسيطرة على الكرة من أجل مباغتة الضيوف بهدف التقدم.


وتعرض ايدير ميليتاو لاعب ريال مدريد للإصابة بالدقيقة 53 بعد تدخل قوي باليد من لاعب أتليتك بلباو كينان كودرو ولم يستطيع استكمال المباراة، ليدخل بدلا منه ناتشو.


وكاد البديل "ناتشو" أن يمنح فريق ريال مدريد هدف التقدم فور دخوله ملعب المباراة، بعدما سدد كرة رأسية قوية في تجاه مرمي بلباو بالدقيقة 59 ولكنها اصطدمت بالعارضة وابتعدت عن المرمي، ليظل التعادل السلبي مسيطرا على أحداث المباراة بعد تعاطف العارضة مع بلباو مرتين.


استمر الضغط الهجومي من ريال مدريد بحثا عن هدف التقدم لكن دون جديد يذكر، بينما حاول فريق أتليتك بلباو خطف هدف عن طريق بعض الهجمات المرتدة، إلي أن يقظة دفاع الملكي وحارس مرماه حالت دون أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.


ترتيب الفريقين بالدوري الاسباني:

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد لـ 37 نقطة ويبقي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني خلف برشلونة المتصدر بـ 39 نقطة، بينما وصل اتليتك بلباو للنقطة 28 بالمركز السابع
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