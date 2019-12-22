أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم : مانشستر سيتي يصارع الملكي على نجم باريس سان جيرمان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 22 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع بين الميرينجي ومانشستر سيتي للفوز بخدمان البرازيلي ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صراع إسباني إنجليزي على نجم باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية عن دخول البرازيلي ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان رادار ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الصفوف في الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية أن ريال مدريد يتابع ما يحدث مع ماركينيوس في قلعة حديقة الأمراء، حيث لم يتوصل صاحب الـ 25 عاماً حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الملكي مهتم بالحصول على خدمات النجم البرازيلي ولا يفوت أي تفاصيل بخصوص وضعيته في ملعب حديقة الأمراء.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماركينيوس دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يسعى للتعاقد معه أيضاً في الميركاتو الشتوي المقبل.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين وكيل ماركينيوس وإدارة باريس سان جيرمان وصلت لطريق مسدود بسبب الراتب الذي يرغب البرازيلي في الحصول عليه في العقد الجديد.





أخبار ريال مدريد

- أبرز الصفقات المتوقعة في الميركاتو الشتوي 2020

يعاني كلا من برشلونة وريال مدريد هذا الموسم ومن الواضح حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة بينما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم. وكشفت بعض التقارير بعض الصفقات المتوقع إبرامها في الميركاتو الشتوي المقبل .



* ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بوتشيتينو خلفاً لزيدان :

كشفت بعض التقارير الخاصة بصحيفة نافذة انتقالات بودكاست أن ريال مدريد عرض على ماوريسيو بوتشيتينو ليصبح المدير الفني المقبل للفريق، وبات بوتشيتينو حراً بعد إقالته من توتنهام ومُرشحاً لخلافة زين الدين زيدان في الصيف المقبل مقابل 2 ونصف مليون يورو فقط. وينتهي عقد زيدان مع الميرينجي في 30 يونيو 2020 القادم وتضع إدارة النادي جميع الاحتمالات وتحاول العثور على البديل المناسب للاستعداد لتبديل زيدان في حال ساءت الأمور معه.





أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يراقب نجما جديدا في باريس سان جيرمان

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني نجمًا جديدًا من باريس سان جيرمان الفرنسي تمهيدَا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع "Le10Sport " الفرنسي أن ريال مدريد يراقب موقف المدافع البرازيلي ماركينيوس من تجديد عقده مع سان جيرمان.



وأوضح الموقع أن ماركينيوس لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2022، بعدما اختلف الطرفان حول الراتب السنوي.





أخبار ريال مدريد

- تشيلسي يصارع يونايتد وريال مدريد على سانشو

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، غادون سانشو.



وفقاً لصحيفة ذا صن، اليوم الأحد، فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاماً.



ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على، ضم الموهبة الشابة الذي سجل 9 أهداف في "البوندسليغا" هذا الموسم.





أخبار ريال مدريد

- سطو على منزل زيدان للمرة الثانية

تعرض منزل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الموجود في مدينة ألميريا الإسبانية لعملية سرقة بواسطة عصابة أمس.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان تلقى مكالمة هاتفية من أحد جيرانه في المنطقة، وأخبره بالحادث وأنه أبلغ الشرطة بالجريمة لتبدأ في إجراء التحقيقات الجنائية.



ويتكون منزل زيدان من 3 طوابق ويضم حوضا للسباحة، ويلجأ إليه زيدان وأفراد عائلته أثناء فترة الإجازة للابتعاد عن أجواء الضغط والضجيج في مدريد.



وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، وسبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.





أخبار ريال مدريد

- صفقة ريال مدريد القادمة بـ127 مليون يورو

أبلغ نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد بسعر بيع نجم الفريق جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وكان سانشو قد ارتبط بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تألقه مع دورتموند طوال الفترة الماضية.



وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي.





أخبار ريال مدريد

- تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

يخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا مساء اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويتطلع الفريق الملكي للحاق بغريمه برشلونة والذي انفرد مساء أمس بصدارة الليجا بعد فوزه الكاسح على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف.



واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-



حراسة المرمى : كوتورا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : فالفيردي - توني كروس - مودريتش - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة





أخبار ريال مدريد

- زيدان يختار أفضل مدرب في العالم

صرح المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن المدير الفني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي هو أفضل مدربي العالم في الوقت الحالي.



وكشف زيدان عن ذلك من خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي، قبل مباراة ريال مدريد أمام أتليتيك بلباو غداً في الدوري الإسباني.



وقال زيدان في تصريحات تناقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: " سيكون حدثاً خاصاً عندما أواجه جوارديولا، واجهته عديد المرات كلاعب، واحترمت جوارديولا كلاعب وكمدرب".



وأضاف: "بالنسبة لي، هو أفضل مدرب في العالم، لقت أثبت ذلك خلال مسيرته، أتطلع بشدة لمواجهة الريال القادمة في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي".