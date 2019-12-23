متحدث الجيش الليبي يرد على شائعة اعتقاله بـ بني غازي



وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ليبيا تخوض معركة كبيرة، وستنتهي قريبا بالدخول إلى قلب العاصمة، مؤكدا أن كل شيىء له ثمن، فالوطنية والكفاح والنضال له ثمن.



وأضاف أن كل الداعمن للقيادة العامة للجيش الليبي مستهدفون سواء بالإعلام المضلل الكاذب، وكذلك بالتصفية، حيث أنهم حاولو في ذلك، ولكن الله لم يوفقهم.



رد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على ما تم تداوله بشأن اعتقاله في بني غازي، قائلا: "أنا معتقل في العمل منذ 2014 سواء على المستوى الإعلامي أو الأمور العسكرية".