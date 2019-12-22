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كسارة البندق.. حلم ليلة عيد الميلاد في 6 حفلات بالأوبرا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:52 م
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باليه الأوبر
باليه الأوبر
محمود حنفي
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ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجيى صابر، باعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى "كسارة البندق"، من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ ارمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الاحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر ويقام الحفل الصباحى فى الحادية عشر صباح الأحد 29 ديسمبر.

باليه كسارة البندق ارتبط باعياد الميلاد والعام الجديد بسبب اجواءه الساحرة واحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل المصائر والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالاضافة الى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب والقصة التى تدور حول احلام الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد اخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول الى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد .

المعروف ان باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى  تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج ويعد احد اهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة التى قدمته لاول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى .

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