"الصيادلة" تطالب بتطبيق الروشتة الإلكترونية: "مش بنعرف نقرأ خط الأطباء" (فيديو)

قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الصيادلة لا يستطيعون قراءة روشتة الأطباء، وهذا يؤدي إلى مشاكل وتداخل بين الأدوية، وبسبب الخط الغير جيد، قد يتم إعطاء دواء خطأ للمريض، لذلك هناك ضرورة لتطبيق الروشتة الالكترونية لمنع التداخلات بين الأدوية، وكتابة أسماء الأدوية بالاسم العلمي، خاصة أن هناك مشكلة كبيرة في سوق الدواء المصري.



وتابع القائم بأعمال نقيب الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الروشتة الإلكترونية مطلوبة جدًا الفترة المقبلة، ولن تضر أحد، لافتَا إلى أنه شخصيًا لا يعرف قراءة بعض الروشتات.



من جانبه قال الدكتور سيد الطحاوي، مدرس النساء والتوليد بجامعة المنصورة، خلال نفس المداخلة الهاتفية، إن كتابة الروشتة بشكل يدوي أمر هام، لأن الطبيب من خلالها سيتم محاسبته على أي شيء قام به، وفكرة تطبيق الروشتة الالكترونية أمر صعب، معقبًا: "هجيب جهاز كومبيوتر منين، ومفيش وقت إني أكتب روشتة على الكومبيوتر، أنا لما يكون عندي 30 أو 40 مريضَا هجيب وقت منين".

