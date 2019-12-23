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مسئول بـ"الهجرة" يوضح أهم رسائل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:12 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج، إن مصر استطاعت إيقاف الهجرة غير الشرعية المتمثلة في مراكب الموت نهاية عام 2016، مشيرًا إلى أن هناك توجه لإجراء حلول إيجابية تحول الشباب من الذهاب في مراكب الموت.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأحد، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تهدف لعلاج الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر الوعي بمخاطر الظاهرة، وسبل الهجرة الأمنة.

 لافًتا إلى أن هذه المبادرة أطلقت هذا العام في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة الذي ركز على دول الجوار في حوض البحر المتوسط والعمق الإفريقي؛ وهو المحور الذي تدخل منه وإليه الهجرة غير الشرعية.
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