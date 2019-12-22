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إصابة العشرات في حادث تصادم 66 سيارة بولاية فرجينيا الأمريكية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تصادم أكثر من 60 سيارة على طريق سريع في ولاية فرجينيا صباح الأحد، أسفر عن إصابة العشرات، مشيرة إلى أن حالة بعض المصابين خطرة.

وقالت الرقيب في الشرطة ميشيل أنايا، إن الحادث وقع في السابعة صباحا على الطريق السريع 64 في مقاطعة يورك، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور لفترة من الوقت.


وأضافت، أن الضباب، والثلج أديا إلى وقوع الحادث.


وتابعت، أن "هناك 66 سيارة تعرضت لحادث التصادم، وتم نقل 35 شخصا للعلاج من الإصابات، وأن عددا غير محدد منهم إصاباتهم خطرة"، في حين لم ترد تقارير عن وقوع وفيات.


من جهتها، أكدت وزارة النقل الأمريكية، أن الممرات المتجهة نحو الشرق أعيد فتحها، فيما ظلت الممرات المتجهة إلى الغرب مغلقة بعد ساعات من الحادث.

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الكلمات المفتاحية

ولاية فرجينيا الأمريكية لطريق تصادم العشرات إصابة 66 سيارة

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