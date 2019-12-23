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محام بالنقض: قاتلو شهيد الشهامة "يستحقوا الولعة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن الجميع متألم لمشاعر والد محمود البنا شهد الشهامة لوفاة نجله غدر، موضحا أن هناك 38 دولة على مستوى العالم تطبق عقوبة الإعدام، وتلك الدول ليس بهم أي دولة متقدمة غير ولايتين في أمريكا فقط.

وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن سن الحدث قانون للجميع، ولا يمكن تغيير القانون لكل حالة على حدا، فالقانون يسري على الجميع، منوها بأنه يجب التفرقة بين الحدث والشخص الناضج.

وأضاف أن سن االطفل على مستوى العالم هو 18 عاما، منوها بأن هذا لا منع أن الجريمة بشعة، والمجرمين "سفلة" ويستحقون "الولعة"، ولكن قانونا لا يجوز.
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الكلمات المفتاحية

محمود البنا شهيد الشهامة راجح قاتل توك شو

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