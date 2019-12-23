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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 23-12-2019
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين، ، ويواصل سعر الدولار الاستقرار أمام العملة المحلية تحت مستوي الـ 16 جنيه، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5969 جنيهًا للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2800 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9763
|
16.1041
|
يورو
|
17.6985
|
17.8434
|
جنيه إسترليني
|
20.7644
|
20.9386
|
فرنك سويسري
|
16.2542
|
16.3893
|
100 ين ياباني
|
14.2542
|
14.7150
|
ريال سعودي
|
4.2589
|
4.2932
|
دينار كويتي
|
52.6055
|
53.0614
|
درهم اماراتي
|
4.3494
|
4.3845
|
اليوان الصيني
|
2.2800
|
2.2985
أسعار العملات في بنك مصر
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.6961 جنيهًا للشراء 17.9001 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.755 جنيهًا للشراء 21.0441 جنيهًا للبيع، سعر الفرنك السويسري سجل اليوم في بنك مصر نحو 16.2632 جنيهًا للشراء 16.4553 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6001 جنيهًا للشراء 14.725 جنيهًا للبيع.
أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.281028 جنيهًا للشراء 2.299754 جنيهًا للبيع.
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