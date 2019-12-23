أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 23-12-2019

أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين، ، ويواصل سعر الدولار الاستقرار أمام العملة المحلية تحت مستوي الـ 16 جنيه، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.6961 جنيهًا للشراء 17.9001 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.755 جنيهًا للشراء 21.0441 جنيهًا للبيع، سعر الفرنك السويسري سجل اليوم في بنك مصر نحو 16.2632 جنيهًا للشراء 16.4553 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6001 جنيهًا للشراء 14.725 جنيهًا للبيع.





أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.281028 جنيهًا للشراء 2.299754 جنيهًا للبيع.