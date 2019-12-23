"الشباب والرياضة" تعلن عن فرص عمل.. تعرف على الوظائف المتاحة والمزايا

*تفاصيل الوظائف





• مزايا الشركة



مرتبات مجزيه

تامين طبي

تامين اجتماعي

فرص للترقي

تامين على الحياة

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية والذهاب إلى فرع أولاد رجب بأول فيصل برج الأطباء.





أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف بفرع أولاد رجب، يومي الاثنين والأربعاء 23، 25 من ديسمبر الجاري من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، ضمن إطار بنك توظيف (طور وغير) من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.١- كاشير.٢- موظفFMC٣- مراقب مخزون.٤-محاسب فرع٥- موظفين أمن.٦- مراقبين كاميرات٧- بائع بقالة.٨- بائع لحوم (بلدي)٩- منسقين ممرات.١٠-بائع خضار وفاكهة١١-بائع مخبوزات١٢- خباز (شرقي - غربي)١٣- منسق مخزن.١٤- موظف خدمات.١٥- سائقين رخصة مهنية ثالثة.