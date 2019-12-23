Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشباب والرياضة" تعلن عن فرص عمل.. تعرف على الوظائف المتاحة والمزايا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أسماء قورة
Advertisements
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف بفرع أولاد رجب، يومي الاثنين والأربعاء 23، 25 من ديسمبر الجاري من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، ضمن إطار بنك توظيف (طور وغير) من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

*تفاصيل الوظائف
١- كاشير.
٢- موظفFMC
٣- مراقب مخزون.
٤-محاسب فرع
٥- موظفين أمن.
٦- مراقبين كاميرات
٧- بائع بقالة.
٨- بائع لحوم (بلدي)
٩- منسقين ممرات.
١٠-بائع خضار وفاكهة
١١-بائع مخبوزات
١٢- خباز (شرقي - غربي)
١٣- منسق مخزن.
١٤- موظف خدمات.
١٥- سائقين رخصة مهنية ثالثة.

• مزايا الشركة

مرتبات مجزيه
تامين طبي
تامين اجتماعي
فرص للترقي
تامين على الحياة
للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية والذهاب إلى فرع أولاد رجب بأول فيصل برج الأطباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف خالية فرص عمل اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى بكري يكشف اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن سامي عنان

منذ أقل من ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن البحر الأحمر يوفر ٣٠ فرصة عمل والشباب يستلمون وظائفهم خلال أيام

نائب رئيس مستقبل وطن يفوز برئاسة شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية

وظائف خالية في شركة كوكاكولا وسعودي ماركت

مدير أمن الأقصر يفتتح معرض "كلنا واحد" لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

برواتب مجزية.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة للمؤهلات المتوسطة

بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" توفر لك وظائف بـ4500 جنيه

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status