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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:28 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل. 


وتصدت مضادات الجيش السوري، اليوم، لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري، دون أن يكشف عن الجهة المسؤولة أو نوع الطائرات.

ومطار حماة العسكري تديره القوات الجوية السورية، ويقع بالقرب من مدينة حماة ويشكل حداً لها من الجهة الغربية وفاصلاً بين المدينة وريفها الغربي.

وفي محافظة اللاذقية، قالت الوكالة إن منظومة الدفاع الجوي السوري أسقطت طائرة مسيرة بمدينة جبلة شمال غربي البلاد.

فيما أعلنت لاحقا، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة. 

وأسقط الجيش السوري، في وقت سابق الأحد،  طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.

وعادة ما تطلق التنظيمات الإرهابية في شمال شرقي سوريا طائرات مسيرة ضد مواقع تابعة للجيش السوري الذي يتصدى لها.

وواصل الجيش السوري، الأحد، تقدمه حيث استعاد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب على حساب الفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا في شمال غربي البلاد.

وقال إنه سيطر على 20 قرية وتلة، ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الإثنى عشر في الشمال الغربي التي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو في 2017 لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب.

ويجعل التقدم الأخير لقوات الجيش السوري وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

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الكلمات المفتاحية

صواريخ السورية الدفاعات الجوية التصدي إسرائيل

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