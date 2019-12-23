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وائل الإبراشي: الإسكندرية تحولت إلى عاصمة القبح بسبب فساد المحليات

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، وجود أسوار حاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية، مشيرا إلى أن عروس البحر المتوسط تحولت إلى عاصمة القبح بسبب فساد المحليات.

وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد إن مدينة الإسكندرية من أجمل مدن العالم ولكن الفساد أضاع جمالها، مشيرا إلى محافظ الإسكندرية يقوم بحملة لإعادة المحافظة إلى عاصمة للجمال من جديد.

وتابع الإعلامي: "الإسكندرية اختفت بسبب الأسوار الحاجبة على الكورنيش"، لافتا إلى أن معظم المدن الشاطئية في العالم تبرز بحرها، معلقًا: "اللي يشوف كورنيش الإسكندرية دلولقتي يتألم ويبكي".
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توك شو الإسكندرية الإبراشي

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