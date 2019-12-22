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«كورة لايف Real» مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريد N

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ضد فريق أتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الآن اليوم الأحد 22 ديسمبر KOORA ONLINE على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وتقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق اتليتك بلباو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وسوف تقام المباراة في الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.
جول كورة وكان قد أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو COOL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني BEIN MATSH.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجو راموس - ميندي.
خط الوسط: فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - رودريجو.
خط الهجوم : فينسيوس - كريم بنزيما.

كورة لايف ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل التساوي مع فريق برشلونة صاحب الصدارة والذي فاز بالأمس على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في كتالونيا KOORAHD


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