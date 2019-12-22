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أحمد عز عن "علاء الدين": المسرحية صعبة جدا في التنفيذ

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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أحمد عز
أحمد عز
ولاء عبد الناصر
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صرح الفنان أحمد عز عن صعوبة المسرحية من حيث التنفيذ، مضيفاً أنهما عملوا ٣٠ بروفة قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، لأنه كان حريص منذ البداية مع فريق العمل على تطوير الآليات ليتمكنوا من مواكبة العروض العالمية.


وأضاف عز خلال تصريحاته فى موسم الرياض أنه سعيد بمشاركته فى مسرحية "علاء الدين" فى فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، متمنياً أن تنال إعجابك الجمهور.

جدير بالذكر أن أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هشام إسماعيل دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، ويجسد دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.

"علاء الدين" تضم نخبة من النجوم وهم"أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، كريم عفيفي، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمد جمعة، ومن تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو، ضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.


ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "الممر" وهو فيلم دراما حربي، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويضم نخبة من النجوم بجانب الفنان أحمد عز وهم"إياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني"، كما حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.
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