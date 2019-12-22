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سامح عبدالعزيز يعلن انتهاء خلافه مع المخرجة كاملة أبو ذكري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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سامح عبدالعزيز وكاملة ابو ذكري
سامح عبدالعزيز وكاملة ابو ذكري
هبة أحمد
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أعلن المخرج سامح عبد العزيز عن تصالحه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث نشر سامح مجموعة صور جديدة له،ظهر في الصور وهو يقبل رأس المخرجة كاملة أبو ذكري، وعلق على الصور قائلاً :"حبيبتي وأختي الزمردة، سفيرة الزوايا الحسنة".

وعلق على الصور قائلاً :"احنا معهد السينما، حبايب، مايزرع داخلنا، ينبت على ملامحنا، الحمدلله، القوة الضاربة، cut نقفل السنه دي بقي".


وفي سياق آخر، نشب الخلاف بين المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج سامح عبد العزيز في رمضان الماضي بعد عرض مسلسل" زي الشمس "وذلك بعدما انسحبت من المسلسل، وتجاهلت الشركة المنتجة كتابة اسمها على تتر المسلسل، ووضعت اسم المخرج سامح عبدالعزيز الذي استكمل التصوير مكانها، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، لكن قام سامح بكتابة منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" وجه فيه الشكر إلى فريق عمل المسلسل بعد إعجاب الجمهور به، وقام بنشر مشهد من الحلقة الثالثة وعلق عليه قائلاً : "الحمد الله أنه عجبكم، يارب يكمل على خير على قد مجهود الناس كلها، ناس المشهد اللي قبله وناس المشهد اللي بعده، واجعلنا سبب خير ونجاح لزمايلي يارب".

و انفعلت كاملة من عدم ذكر اسمها وقامت بكتابة منشورًا عبر حسابها على "فيس بوك"، قالت فيه: "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك على شغل أنت ما عملتوش".

وأضافت: "لا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ 30 تقريبا، ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان، ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط إسمك علي شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا، لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوى أن عاجبكم شغلي، أنا الحقيقه كنت مش عايزه أتكلم ، بس الفجر زاد عن حده".

ولم يقف سامح صامتًا عند هذه الكلمات، فقام بكتابة منشور آخر قال فيه : "قبضت نص فلوسك ورميت شغلك وعيالك وبعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا، إندب بقى عشان ساعتين ونص من أصل 18 في 39 يوم، ودخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كان كوافير حريمي كله نبر وغم، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك وبنتعامل معاه بمشرط جراح عشان نحافظ على إيقاعك ورجعت مونتير عشان شغلك أحافظ عليه لإني من المعجبين بشغلك ولازم أحافظ على وجهه نظرك بما أنك نطيت من المركب في عرض البحر".

وتابع: "ومادام الأم هربت من البيت يبقي كان لازم يشوفوا أب بديل، وبلاش أنا عشان أنا لا مخرج و لا مرهف ولا حساس أنا وحش، وفي messages بينا بخصوص الموضوع دا احترمها لو سمحت، أنت أكبر مني سنًا ولازلت أستاذ رغم أني مش هقول كام فيلم ومسلسل وكليب وبرامج وحفلات وقنوات ووثائقيات وجوائز بس إحنا صنايعية مصر، بنشتغل بس، ومش ناقص مجد أنا أصلًا قاعد مربع في التاريخ، دا عشان خاطر مشيش فقط، وكل ممثلينك بيحبوك عشان اخترتيهم، احترم شغلهم وبلاش شغل حرق الأحداث دا، كل دا عشان مشهد واحد عمل تريند والله ماكان قصدي، هو طلع مني مشهد حراق".
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