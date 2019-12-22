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أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: موقف ساسي من الرحيل.. رصد مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 22 ديسمبر العديد من الأخبار والأحداث الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحديد موقف ساسي من الرحيل عن الفريق ورصد مبلغ مالي ضخم لبقاء نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

يسعى نادي الزمالك في في بقاء نجم الفريق برفع قيمة عقده، بعد مساهمته الفعالة في معظم مباريات الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

وتحضر إدارة الزمالك عرضًا كبيراً سيكون به رفع راتب طارق حامد نجم خط وسط الفريق إلى 15 مليون جنيه سنويًا، وسيستلم اللاعب مقدم التعاقد بعد أن وقّع مسئولو النادي على ذلك العقد.

وكان نجم خط الوسط قد حصل على وعد من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من أجل رفع قيمة عقده، بعد تزايد مطالبه في ذلك الشأن والأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

موقف فرجاني ساسي من الرحيل عن الزمالك

قام مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك بالكشف عن حقيقة فسخ تعاقد أو رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بعدما أشاع بعض من رواد موقع التواصل الاجتماعي رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت إدارة الفارس الأبيض، والمسئولين عن الفريق الأول أن فرجاني ساسي باقِ في الزمالك ولا نية له في فسخ التعاقد، بل يفكر في تمديد عقده لسنوات أخرى، وأن فرجاني ساسي حصل على جزء كبير من مستحقاته.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد إثارته للجدل.. الشيخ سعيد يوضح لـ"لفجر" أسباب صورته أمام نادي الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأحد الأشخاص، نشرها عبر صفحته الشخصية "الشيخ سعيد السيد، معلقا عليها: "وداعا للهزائم انتظروا عودة الفن والهندسة.. الاتفاق على الفك بشرط على المساس بالأهلي".

لذلك يوضح لكم "الفجر الرياضي" من خلال تواصله مع الشخص صاحب الصورة ، والذي قال: "الموضوع ليس أكثر من دعابه، أنا كنت أسير في الطريق، وعندما نظرت للنادي أعجبني لذلك قمت بالتقاط بعض الصور".

وأضاف: "بما أنني أهلاوي فأنا أخذت الموضوع مداعبة ليس أكتر، ولكن أحد الاصدقاء اتصل بي ليخبرني أنني أصبحت متصدرا لصفحات جماهير الأهلي على السوشيا ميديا".

واختتم حديثه قائلا: " حذفت الصورة لأني وجدتها ستحدث لي بعض المشاكل، وأنا كنت بأقوم بالمداعبة على صفحتي فقط، ولم أقصد أي أهانة للنادي.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

لطريق سي في جدول ترتيب الدورى المصرى الزمالك

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