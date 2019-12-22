Advertisements
Advertisements
Advertisements

موقع "فيسبوك" يقرر إيقاف استخدام رقم هاتف المستخدم في تحديد الأصدقاء المقترحين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، أنها "قررت وقف استخدام رقم الهاتف، الذي يدخله المستخدم أثناء عملية تسجيل الحساب كجزء من عملية تحقق من الهوية ذات عاملين، في تحديد المستخدمين الذي يفترض أن المستخدم يعرفهم، وبالتالي تقترحهم فيسبوك عليه باعتبارهم أصدقاء مقترحين".

هذا وأشار موقع الإلكتروني "سي نت دوت كوم" إلى تقارير إعلامية، صدرت في وقت سابق من العام الحالي، وأشارت إلى أن "فيسبوك يستخدم بيانات عملية التحقق من الهوية ذات العاملين، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في إرسال إعلانات موجهة للمستخدمين".

وتوقف فيسبوك عن استخدام أرقام الهواتف في تحديد جمهور الإعلانات، منذ يونيو الماضي، والآن ستتوقف عن استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء على المستخدم، في إطار التسوية التي توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي مع هيئة الاتصالات الاتحادية لحماية خصوصية المستخدمين، وهي التسوية التي كلفت الشبكة غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إنه "بناء على أراء منظمات حماية الخصوصية وأمن البيانات، بدأت فى تحديث خاصية التحقق ذي العاملين؛ حيث لن يتم استخدام أرقام الهواتف الذي يضعها المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد أعلنت مؤخراً فتح تحقيق في تقرير عن نشر بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم.

وقالت الشبكة: إنها تحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميها، وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية.

وقال متحدث باسم فيسبوك لوكالة "فرانس برس"، "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية؛ لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع فيسبوك

أخبار تهمك

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 4 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإسباني NOW

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ ساعتين

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يومين

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جوجل تكشف اختراق 52.5 مليون حساب على جوجل بلس

تسريب صور 7 ملايين مستخدم لفيسبوك

"بعضهم عراة".. سرقة صور مركز تجميل شهير تثير رعب نجوم الفن

نصائح أمنية هامة لإيقاف سرقة بياناتك من قبل التطبيقات

"فيسبوك" يعلن عن إيقاف أحدي البرامج لهذا السبب

دعوى ضد فيسبوك لفشلها في تحذير مستخدميها من الخرق

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status