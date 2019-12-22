أول تعليق من ساري بعد خسارة اليوفنتوس لقب السوبر الإيطالي

عبر المدير الفني لفريق اليوفنتوس ماوريتسيو ساري عن أسفه لهزيمة فريقه أمام ناد لاتسيو بثلاثية وخسارة لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.





وفشل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، ليكتفي بالحصول على البطولة 8 مرات، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه ميلان.





وقال ساري في تصريحات إعلامية عقب المباراة "لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيء في مباراتنا الأخيرة عام 2019".





أوضح ساري "لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء".





وأخفق الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في الثأر من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام لاتسيو في مباراتهما الأخيرة التي جرت بينهما ضمن بطولة الدوري الإيطالي في السابع من ديسمبر الجاري.





ويسعى يوفنتوس في الموسم الحالي للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، كما يحلم باستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به عامي 1985 ، 1996، بعدما تأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، حيث يواجه ليون الفرنسي في دور الستة عشر للبطولة.