غادة والي: الناس لا تفي الرئيس السيسي حقه





قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووزيرة التضامن السابق، إن الناس لا تفي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه، لافتة إلى أن الرئيس حمى الوطن وعرض حياته الشخصية للخطر في سبيل حماية هذا الوطن، وأعطى للمرأة مكانة في العديد من الملفات.ولفتت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن المرأة تولت العديد من المناصب القيادية والوزارية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، معقبة:" الاهتمام مش بالكلام لكن بالفعل".وأضافت: "أنا شاكرة وممتنه لدعم الرئيس السيسي لي في منصبي الدولي الجديد، وسأظل على العهد لخدمة وطني في كل موقع، مصر بخير وإلى الافضل دائمًا، مصر بالفعل بدأت تتغير".