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مقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" في إدلب بقصف للتحالف الدولي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر ميدانية في سوريا، بمقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة" الإرهابي بلال خريسات، الملقب بـ"أبو خديجة الأردني" في ريف إدلب بغارة طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي.



وكتب مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني على "تويتر" اليوم الأحد: مقتل أبو خديجة الأردني قائد حراس الدين خلال غارة بطائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي على بلدة ترمانين في ريف إدلب"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال عبد الغني إن "الشبكة علمت عبر ناشطيها داخل إدلب أن عملية تصفية أبو خديجة نفذت صباح اليوم الأحد، حيث تم استهدافه بشكل شخصي"، وأوردت تقارير إخبارية أنه قتل إثر استهداف سيارته.



وفي سبتمبر الماضي أدرجت الولايات المتحدة "حراس الدين" في قائمتها للإرهاب، وأعلنت عن تخصيصها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على 3 قياديين بهذا التنظيم هم فاروق السوري، وأبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي.



وتم تأسيس "حراس الدين" في فبراير 2018 بعد أن تفككت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) الفرع الأصلي لتنظيم القاعدة في سوريا، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلاً وقاعدة لنشاطاته.
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الكلمات المفتاحية

مقتل قصف زعيم تنظيم حراس الدين التحالف الدولي

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