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إينزاجي: أفتخر بما حققته منذ أن توليت لاتسيو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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إينزاجي
إينزاجي
وكالات
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صرح  المدير الفني لنادي لاتسيو سيميوني إينزاجي عن فرحته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد التغلب على اليوفنتوس بثلاثية مقابل هدف.

وقال إينزاجي في تصريحات إعلامية عقب المباراة "لقد قمنا بشيء كبير بالفعل، تغلبنا منذ أيام قليلة على يوفنتوس واليوم نكرر الأمر ذاته، هذا يرجع للعمل الدؤوب الذي قمنا به خلال الفترة الماضية".

أوضح إينزاجي "أفتخر بما حققته منذ أن توليت القيادة الفنية لفريق لاتسيو، لقد توجت معه بلقبين للسوبر الإيطالي بالإضافة للقب كأس إيطاليا، سنعود إلى روما سعداء ونشعر بالفخر لما قمنا به".

واختتم مدرب لاتسيو تصريحاته قائلا "أنجزنا الهدف الأول لنا هذا الموسم، ونسعى لبلوغ باقي طموحاتنا التي تتمثل في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم المنافسة الشرسة مع باقي فرق المسابقة المحلية".

ويحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، حيث يتأخر بفارق ست نقاط خلف إنتر ويوفنتوس، اللذين يتقاسما الصدارة حاليا.

يذكر أن لاتسيو سبق له الفوز على يوفنتوس بالنتيجة ذاتها في آخر مباراة جمعت بينهما بالدوري الإيطالي في السابع من ديسمبر الجاري، علما بأنه سبق له التتويج بلقب السوبر الإيطالي على حساب فريق (السيدة العجوز) بعدما تغلب عليه 3 - 2 في نسخة المسابقة عام 2017 تحت قيادة إينزاجي أيضا.
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