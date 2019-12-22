Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:44 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سعيد بالإفراج عن الفريق سامي عنان، معقبا: "أنا مع خروج كل الناس اللي دخلت لأسباب سياسية.. أنا واضح في كلامي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإفراج عن عنان كان قرار مريحا، موضحا أن عنان حصل على حكم، ولكن الحاكم العسكري لم يوقع عليه، منوها بأنه تم استلام عنان من مستشفى المعادي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هذا القرار لم يصدر تحت ضغط، أو بسبب وجود تغيرات في الشارع، معلقا: "تحس أن في حالة من التنفس"، مؤكدا أن هناك حالة من التغيير تشهدها الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى المعادي الحاكم العسكري التنفس الافراج عن سامي عنان الإعلامي عمرو أديب

أخبار تهمك

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 4 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ أقل من ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يومين

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإسباني NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على تصدير القطط والكلاب

بعد انخفاض الدولار.. عمرو أديب: "البحبوحة محصلتش ليه"

أديب: "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر"

أول تعليق لـ عمرو أديب على مظاهرات لبنان

تعليق عمرو أديب على تعرض البلاد لإعصار غدًا

في أول ظهور له.. أسامة الغزالي حرب يوجه مناشدة إلى السيسي

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status