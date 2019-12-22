عمرو أديب عن تعيين هيكل للإعلام: "سيعاني الأمرين"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هيئات الإعلام من الآن تقول لأسامة هيكل "من أنت"، مضيفا: "إحنا كان عندنا هيئتين بيتخانقوا على المكتب"، مضيفا: "أسامة هيكل سيعاني الأمرين لحد ما يمسك الدنيا، إلا لو حد ادخل".



وأضاف أن المطلوب من وزير الإعلام أن يكون هناك انفتاح في قدرة الوصول على الوصول إلى المعلومة، معلقا: "عايزين نتنفس معلومات".



وعن دمج وزارتي السياحة والآثار معا، أكد أن رانيا المشاط وزيرة السياحة قد تركت منصبها بحالة جيدة، وهو ما يصعب مهمة الوزير الجديد.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على وجود وزير للدولة للإعلام في التعديل الوزاري الجديد، قائلا "الواقع كان يحتاج لوزير إعلام، بس أسامة هيكل ملهوش مكتب، مش بس ملهوش وزارة".