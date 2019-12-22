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موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:34 م
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الهلال ضد الأهلي
الهلال ضد الأهلي
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة نارية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الأهلي، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة عشرة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وتعويض فارق الـ6 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي النصر، وذلك عقب انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بحصد الزعيم للمركز الرابع بعدما سقط أمام أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وعلى الجانب الأخر يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ساحقا على ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

الهلال ضد الأهلي الدوري السعودي

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