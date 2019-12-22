الأنبا إرميا يشارك في حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية



وألقى نيافته كلمة خلال الندوة التي أدارها الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وشارك فيها أيضا فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من كبار المفكرين والمثقفين والعلماء من مختلف مؤسسات الدولة.



وتناول اللقاء ظاهرة الإسلام السياسي وأسبابها، وتفكيك أبرز مقولاته ومفاهيمه، وقضية الانتماء والمواطنة، ومواجهة أفكار التطرف والعنف، وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة.



ونظرًا لأهمية اللقاء؛ عقد على هامشه اجتماع لجنة التثقيف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي.



وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذا اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على تعزيز روح المسئولية والمواطنة، وتناول الشأن العام من منظور ديني وسياسي واجتماعي وثقافي، وهو جزء من فعاليات ثقافية وتنويرية متعددة تنظمها المكتبة.



ونوه الفقي إلى أن هذه الحلقة النقاشية ستركز على مسألة مهمة لها علاقة وطيدة بالشأن العام، وهي (الإسلام والسياسة)؛ حيث إن هذه القضية كثيرًا ما تُستغل من قبل أصحاب الأجندات المغرضة والجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب، والصدام مع الدولة، والعمل على تقويض دعائمها.

شارك الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الأحد، في حلقة نقاشية نظمتها مكتبة الإسكندرية، بشأن "مسؤولية الحديث في الشأن العام".