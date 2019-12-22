Advertisements
Advertisements
Advertisements

البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب بمجلس الشيوخ

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
Advertisements
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن عدم رغبة البيت الأبيض في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.



وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء، بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له.



وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.



ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم لكن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.



وقال مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مارك شورت، لتلفزيون "إن.بي.سي" إن "البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة".



وأضاف: "الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة".




وقال: "الإدارة الأمريكية ليست قلقة من المحاكمة المطولة.. إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي.. كان لدينا ما يكفي من الشهود".



وترامب هو ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.



وكان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة في البيت الأبيض لكن مجلس الشيوخ برأه.



وواجه الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون، المساءلة عام 1868 لكن مجلس الشيوخ لم يدنه أيضاً.



واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، عام 1974 قبل مساءلته حول تورطه في فضيحة ووترجيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكمة مجلس الشيوخ ترامب البيت الأبيض الادلاء

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإسباني NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يومين

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ ساعتين

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تقرير: ترامب هو رابع رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامات

اللجنة القضائية بالكونجرس توضح الموقف في حالة إقالة "ترامب"

ترامب عن عزله: الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ بالقضية

إقالة ترامب.. الخطاب الانقسامي يصادف عشية تصويت مجلس النواب

القصة الكاملة لقرار عزل ترامب من الإدانة إلى الإحالة

عزل ترامب وإحالته للمحاكمة.. الكرة في ملعب مجلس الشيوخ

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status