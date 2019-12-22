البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب بمجلس الشيوخ

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن عدم رغبة البيت الأبيض في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.







وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء، بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له.







وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.







ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم لكن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.







وقال مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مارك شورت، لتلفزيون "إن.بي.سي" إن "البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة".







وأضاف: "الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة".











وقال: "الإدارة الأمريكية ليست قلقة من المحاكمة المطولة.. إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي.. كان لدينا ما يكفي من الشهود".







وترامب هو ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.







وكان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة في البيت الأبيض لكن مجلس الشيوخ برأه.







وواجه الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون، المساءلة عام 1868 لكن مجلس الشيوخ لم يدنه أيضاً.