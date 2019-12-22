Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد مجموعة "الدفاع الجوي" بالجنوب يكرّم أمين منطقة جازان

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قدم اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، درعًا وشهادة شكر وتقدير إلى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ لجهوده وتعاونه المثمر في تسليم مواقع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والتي كان لها الأثر الطيب في تلبية احتياج قوات الدفاع الجوي بالمنطقة.

هذا وأعرب أمين منطقة جازان، عن اعتزازه وكافة منسوبي أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات العسكرية بما فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، قائلًا: "إنهم حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء، في ظل توجيهات وقيادة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلًا الله عز وجل أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم.

وتابع ابن سعيدان: إن "أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها تُسخِر جميع إمكاناتها؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية، وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جازان المملكة السعودية الدفاع الجوي أمين منطقة جازان

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يومين

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإسباني NOW

منذ أقل من ساعتين

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ ساعتين

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كلمة علي فهمي بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ48 لقوات الدفاع الجوي

عاجل - السعودية| أمانة جازان تستقبل زوَّار الشتاء بـ100 ألف وردة

أمير ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل قائد القوة ومدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة

حج 1440 .. أمانة المدينة تباشر تنفيذ خطتها "رقابة ووقاية"

"أمانة جازان" عن حادثة الديدان: "موسمية" وتمت مكافحتها والسيطرة على انتشارها

القوات الجوية تسخّر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status