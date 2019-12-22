قائد مجموعة "الدفاع الجوي" بالجنوب يكرّم أمين منطقة جازان





قدم اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، درعًا وشهادة شكر وتقدير إلى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ لجهوده وتعاونه المثمر في تسليم مواقع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والتي كان لها الأثر الطيب في تلبية احتياج قوات الدفاع الجوي بالمنطقة.





هذا وأعرب أمين منطقة جازان، عن اعتزازه وكافة منسوبي أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات العسكرية بما فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، قائلًا: "إنهم حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء، في ظل توجيهات وقيادة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلًا الله عز وجل أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم.





وتابع ابن سعيدان: إن "أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها تُسخِر جميع إمكاناتها؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية، وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي".



