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bein sport مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو مباشرة كورة اون

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
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 bein sport مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف   
يسعى فريق ريال مدريد الإسبانى، لمواصلة عروضه القوية على ملعب "سانتياجو برنابيو" عندما يستضيف أتلتيك بيلباو في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، بينما يملك بيلباو 27 نقطة في المركز السابع قبل انطلاق منافسات الجولة.

 bein sport مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف   
ويعد هذا الظهور الأخير لنادي ريال مدريد في عام 2019 قبل بداية العطلة الشتوية في اسبانيا، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز الـ 11 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الاسباني في الصراع المحتدم الذي يجمعه بغريمه التقليدي برشلونة على لقب "الليجا".

ويمتلك ريال مدريد سجلاً رائعاً على ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ بداية الموسم الحالي، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على ملعبه في مسابقتي الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا ساعياً للحفاظ على سجله المثالي في مباراة اليوم أمام الفريق الباسكي.

الريال ضد أتلتيك بيلباو
 
ويعاني ريال مدريد العديد من الغيابات في مباراة اليوم يأتي في مقدمتهم النجم البلجيكي ايدين هازارد الذي يعاني من الاصابة، بجانب كاسيميرو الذي يغيب للايقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الاربعاء الماضي بملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة، وتنص قوانين المسابقة الإسبانية على إيقاف اللاعبين لمباراة واحدة تلقائيًا في حال الحصول على خمس بطاقات صفراء تواليًا.


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