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عمرو أديب: التغيير يتم على قدم وساق في أماكن كثيرة بمصر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجري التغيير على قدم وساق في أماكن كثيرة في مصر، وليس الأمر مقتصر على تغير الوزراء فقط، حيث يجري تغيير على مستوى الأشخاص والسياسات، والرئيس السيسي يشرف على ذلك بنفسه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم، ينم على أن الدولة تريد تغيير الصورة العامة، وحل المشكلات، منوها بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو انخفاض حجم الاستثمار.

وأضاف أن الاستثمار سيكون في يد رئيس الوزراء بنفسه، وسيكون هناك مكتب في مجلس الوزراء لحل مشاكل الاستثمار، معقبًا أنه لابد أن يكون هناك أب أو أم واضحين للاستثمار.
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مصر عمرو أديب تعديل وزاري اخبار

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