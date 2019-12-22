المهندس هاني عازر: كنت بشتغل بياع جرايد في ألمانيا (فيديو)



وأضاف "عازر"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج باب الخلق، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الأحد أنه كان يتسابق مع شقيقته –المتوفية- والتى كانت تدرس الطب - على المذاكرة، وأنها كانت توقظه لإكمال المذاكرة، لافتا إلى أن هناك دوافع تؤدى للتميز والتفوق وتؤثر على حياة الإنسان.



وتابع: "التوبيخ والنعت بالفشل يؤدي بالإنسان إلى نتائج سلبية، عكس ما يتم تشجيعه ووصفه بالنجاح والتميز، وهذا يعطيه دافعا لإثبات أن ثقة من حوله فى محلها، ولا وجود لشعب كسلان وشعب نشيط"، لافتا إلى أنه عمل في بداية حياه موزع للجرائد بألمانيا مقابل ٨ ماركات بما يعادل ٤ يورو.



وتابع: "كنت مسئولا عن أحد الشوارع الرئيسية بألمانيا، ونبدأ التوزيع الساعة الثانية صباحا، وكانت صوابعى سوداء بسبب حبر الطباعة وقتها، فاضطر للذهاب لتغيير ملابسى والذهاب للجامعة، وكانت أول وجبة لى الساعه الرابعة عصرا بكافتيريا الجامعة".



كشف الدكتور مهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمى، عن بدايته ونشأته، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى منذ صغره أن يصبح مهندسًا.