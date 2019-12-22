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الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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الأهلي ضد الاتحاد السكندري
الأهلي ضد الاتحاد السكندري
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الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري مساء غدًا الإثنين، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري
ستُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري مساء غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري
ستُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري بشكل حصري على قناتي "أون سبورت إتش دي ON SPORTS HD" و "تايم سبورت إتش دي TIME SPORTS HD" الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - وليد سليمان - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:- 

حراسة المرمى: عماد السيد. 

خط الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم. 

خط الوسط: نور السيد - أحمد راشد - أحمد نبيل مانجا - أحمد رفعت. 

خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر. 

يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعد مرور 7 جولات تمكن من الفوز بجميع المباريات حتى الآن محققًا العلامة الكاملة.

وعلى الجانب الآخر، يقدم الاتحاد السكندري موسم أكثر من ممتاز مع المدرب القدير يوسف طلعت، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وفاز زعيم الثغر في 5 مباريات، تعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط.
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