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الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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الخطيب وفايلر
الخطيب وفايلر
عمر محمد
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شهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير القادم.

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي كخيار أول ضمن اللاعبين المطروحين على مائدة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من احتراف ايليكي في وقت سابق بالدوري الإسرائيلي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن جلال عز نجم النادي الأهلي السابق في لعبة تنس الطاولة عرض على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما نجح عبر بعض الوسطاء المقيمين معه في سويسرا من تخفيض قيمة الصفقة إلى 2 مليون دولار بعد مفاوضات مع وكيله السويسري هناك وناديه لوزيرن.

وفي حال موافقة الأهلي والخطيب عقب عودته من فرنسا على إتمام صفقة التعاقد مع ايليكي مهاجم الفريق السويسري من المنتظر أن يطير وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة إلى المحامي مونتيري إلى سويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.

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فايلر رياضة الخطيب الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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