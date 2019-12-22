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أخبار البورصة المصرية.. بنسبة 7.5% "إم .إم. جروب "يتصدر الأسهم المتراجعة اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:30 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم والتي جاء علي رأسها سهم "إم.إم جروب" للصناعة والتجارة العالمية بنسبة تراجع 7.5% وبسعر 9.4جنيه ، تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بتراجع 6.6% وبسعر 5.2 جنيه ، ثم جاء في المركز الثالث سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 5.8% وبسعر 14.3 جنيه ، وفي المركز الرابع والخامس كلا من عبر المحيطات للسياحه بنسبة 4.5% وبسعر 0.044 دولار وسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.1% وبسعر 4.8 جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، جاء هذا  تزامناً مع مع موافقة النواب بجلسته اليوم على تعديل وزارى كان مرتقبا لتتم الموافقة على تغيير 11 حقيبة وزارية و إسناد ملف الاستثمار و الإصلاح الإدارى لمصطفى مدبولى  رئيس الوزراء الى جانب مهامه ، وربح رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
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