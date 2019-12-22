أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني .





وسجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخل كوريا وألفارو موراتا في الدقيقتين 58،84 على الترتيب، فيما سجل هدف ريال بيتيس مارك بارترا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.





وهذا هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.