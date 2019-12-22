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بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد، عن قيام إحدى الشركات المتخصصة في تسويق اللاعبين، بعرض لاعب جديد على إدارة النادي الأهلي للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي.

 

وأشارت التقارير، إلى أن النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم الاتحاد المنستيري، معروض على مجلس إدارة النادي الأهلي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

 

وطلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، التعاقد مع مهاجم إفريقي بالمريكاتو الشتوي المقبل، لتعويض سوء مستوى مهاجمي الفريق سواء مروان محسن أو المغربي وليد أزارو، وصلاح محسن.

 

وحصل أنطوني أكبوتو، على جائزة هداف الدوري النيجيري مع لوبي ستارز برصيد 19 هدفًا، وخاض 11 مباراة مع الاتحاد المنيستيري أحرز فيهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

 

يذكر أن المهاجم النيجيري شارك في كأس إفريقيا للمحلين مع نسور نيجيريا و سبق له اللعب في الدوري المغربي مع حسنية أغادير و خاض تجربة احترافية في نادي لاسي الألباني بجانب تواجده أيضا نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وكذلك نادي اتحاد طرابلس الليبي.

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