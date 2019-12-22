«يلا شووت» Real Madrid bein مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر Real LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ريال مدريد جودة

شاهد مباراة الدوري الإسباني اليوم الأحد بين ريال مدريد وأتليتيك بلباو YALLA SHOOT PLUS.

يقدم لكم موقع الفجر خدمة مشاهدة البث المبشر لمباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو في الدوري الإسباني يلا شوت، تابع مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني يلا كورة، مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو كول كورة، بث حي مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو برابط سريع.

حيث يستضيف نادي ريال مدريد COOL KORA نادي أتليتيك بلباو في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR للوصول لصدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي أتليتيك بلباو.

ويغيب النجم البلجيكي YALLA KORA إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو عن الفريق بسبب الإصابة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد أتليتيك بلباو

تابع بث مباشر مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد KORA LIVE شاهد الآن مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو KOOORA4LIVE متابعة مباراة ريال مدريد رابط مباشر جودات متعددة.

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو والقنوات الناقلة لها

تابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب KORA LIVE دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .

تبدأ المباراة اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.







