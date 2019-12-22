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النقل: هناك مشروعاً لربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:20 م
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وزير النقل السعودي
وزير النقل السعودي
الفجر السعودي
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قال وزير النقل في المملكة العربية السعودية، الدكتور صالح بن ناصر الجاسر، إن "تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030".

وأشار وزير النقل السعودي، إلى أن المملكة أنفقت على قطاع النقل أكثر من 400 مليار ريال خلال السنوات الـ10 الماضية، موضحًا أنه تم استثمار مبالغ ضخمة خلال العقود الماضية في الطرق.

وذكر الوزير السعودي، أن أطوال الطرق المعبدة في المملكة أكثر من 73 ألف كيلومتر، مُشيراً إلى أن هناك مشروعاً لربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية.

وكان وزير النقل، قد قال في تصريحات سابقة، إن من أولويات الوزارة المُضِيّ في مبادرات رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، التي أسهمت في خفض معدل وفيات الطرق من 26 إلى 18 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأشار الدكتور صالح الجاسر، إلى أن الوزارة تتطلع إلى خفض نسبة الوفيات إلى أكبر نسبة ممكنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكاتف مع جميع الجهات المعنية، مبينًا أن عام 2018 تمت معالجة 50% من البقع السوداء التي شهدت حوادث متكررة على الطرق داخل المملكة، والوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على إزالة البقع السوداء في المملكة بنسبة 100%.

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الكلمات المفتاحية

وزير النقل سكة حديدية النقل المملكة

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