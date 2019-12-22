«يلا شووت» NOW Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر La League كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد LIVE

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسبانيkora star.

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